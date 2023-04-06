أنواع كعك العيد والأسعار بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وتطرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برئاسة اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في إنتاج كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين ،حيث طرح تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيهات وكعك سادة بسعر 120 جنيها وكعك ملبن بسعر 115 جنيها وكعك مكسرات بسعر 165 جنيها وغريبة سادة بـ 140 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ 150 جنيها وبيتى فور عادى بسعر 110 جنيهات وبيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 150 جنيها.

كما طرحت علبة كعك العيد "كرتون" وزن 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها وعلبة " كرتون " وزن 2 كيلو بسعر 250 جنيها وعلبة "شفاف " وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيها وطرح علبة" كرتون " 3 كيلو بسعر 380 جنيها وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيهات وعلبة 5 كيلو بسعر 620 جنيها، كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة" شفاف " بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيهات وعلبه" كرتون " 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيهت وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه.