أغذية تحسن الحالة الصحية للأشخاص.. منها البيض والموز

كتبت رانيا عامر

أوضح الباحثون مفهوم الأطعمة الفائقة التى يتم ذكرها فى معظم أبحاثهم، وهى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وتحتوى على الفيتامينات والفوائد الصحية التى تحافظ على الصحة العامة للأفراد، وذلك وفقا لما نشره موقع ذى صن.

وقالت الدكتورة كايتلين كولوتشي أخصائية التغذية إنه رغم استخدام مصطلح الأطعمة الفائقة كوسيلة شائعة بين الشركات لإبراز بعض الأطعمة وبيع المنتجات إلا أن هناك الكثير من الفواكه والخضراوات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية بالفعل. 10 أطعمة فائقة تعزز من صحة جسمك ​1.البيض يحتوي البيض على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وهو مصدر كبير للبروتين. ويحتوي البيض أيضا على مجموعة من فيتامينات B، التي تدعم وظائف الخلايا القوية. 2.الموز الموز غني بالبوتاسيوم بشكل خاص، وهو أحد أهم أملاح الجسم، بالإضافة إلى المعادن التي يحتوي عليها و تسمى الإلكتروليتات، ويعزز الموز صحة القلب والهضم أيضا، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والألياف. 3.الشوفان

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة خالية من الجلوتين ومصدر كبير للألياف الغذائية، كما أنه يحتوى على فوائد يمكن أن تساعد فى تقليل الكوليسترول.

ويساهم فى صحة القلب والحفاظ على الوزن الصحى، ويحتوى على البروتين الذى يساعد المرء على البقاء شبعاً لفترة أطول، ويحتوى الشوفان على مجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات B والحديد والزنك والمغنيسيوم، ما يعزز الطاقة ووظيفة الأعصاب.



4.البرقوق له فوائد صحية لاحتوائه على سكريات السوربيتول ومحتوى الألياف العالى الذان يساعدان على منع الإمساك، وهذه الألياف مفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، كما يحتوى البرقوق أيضا على مضادات الأكسدة.



5.العدس يكون العدس بديلا للحوم كجزء من نظام غذائي صحي أقل احتواء للدهون المشبعة، وهو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذى يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامينات B والألياف الغذائية. 6.اللوز تحتوى المكسرات مثل اللوز، الذى يعد مثالا صحيا بشكل خاص، على الكثير من فيتامين E، التى يحارب الجذور الحرة، وفيتامين B2 الذى يساعد على معالجة التهاب الأعصاب المساهم فى الصداع النصفى.