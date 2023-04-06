أغذية تحسن الحالة الصحية للأشخاص.. منها البيض والموز

وقالت الدكتورة كايتلين كولوتشي أخصائية التغذية إنه رغم استخدام مصطلح الأطعمة الفائقة كوسيلة شائعة بين الشركات لإبراز بعض الأطعمة وبيع المنتجات إلا أن هناك الكثير من الفواكه والخضراوات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية بالفعل.
10 أطعمة فائقة تعزز من صحة جسمك
1.البيض
يحتوي البيض على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، وهو مصدر كبير للبروتين. ويحتوي البيض أيضا على مجموعة من فيتامينات B، التي تدعم وظائف الخلايا القوية.
2.الموز
الموز غني بالبوتاسيوم بشكل خاص، وهو أحد أهم أملاح الجسم، بالإضافة إلى المعادن التي يحتوي عليها و تسمى الإلكتروليتات، ويعزز الموز صحة القلب والهضم أيضا، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والألياف.
3.الشوفان
4.البرقوق
له فوائد صحية لاحتوائه على سكريات السوربيتول ومحتوى الألياف العالى الذان يساعدان على منع الإمساك، وهذه الألياف مفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، كما يحتوى البرقوق أيضا على مضادات الأكسدة.
5.العدس
يكون العدس بديلا للحوم كجزء من نظام غذائي صحي أقل احتواء للدهون المشبعة، وهو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذى يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامينات B والألياف الغذائية.
6.اللوز
تحتوى المكسرات مثل اللوز، الذى يعد مثالا صحيا بشكل خاص، على الكثير من فيتامين E، التى يحارب الجذور الحرة، وفيتامين B2 الذى يساعد على معالجة التهاب الأعصاب المساهم فى الصداع النصفى.
7.البروكلي
الخضراوات الورقية الداكنة مليئة بالمغذيات، والبروكولي غني بالحديد وحمض الفوليك اللذين يعززان الطاقة، كما إنه غني بفيتامين C، وتوفر 45 جرام من البروكلى النيئ 70% من فيتامين C اليومي الموصى به.
8.الثوم
يعد الثوم من الأطعمة المفضلة في مجال الحماية من نزلات البرد، كونه غنياً بمركب الأليسين الصحي الموجود أيضا في البصل والكراث.ويساعد الأليسين على منع الجذور الحرة ويوقف انتشار البكتيريا.
9.القهوةللقهوة خصائص رائعة مضادة للأكسدة وهي غنية بشكل خاص بالبوليفينول والفلافونويد المعروفين بخصائصهما المضادة للالتهابات. ويمكن أن تساعد أيضا على أداء وظائف القلب والأوعية الدموية وصحة الأمعاء.
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