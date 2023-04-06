أسماء المصابين فى حادث طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب ثلاث اشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم قرب مدخل قرية نعيم دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف ـ الفيوم قرب مدخل قرية نعيم، بدائرة محافظة بني سويف.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم محمود حسين محمد 32 سنة، نجار، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونايف عوض علي 59 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، وسناء سيد محمد 51 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.