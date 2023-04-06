اليوم السابع
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أستاذ بإعلام القاهرة: المتحدة تقدم "قوالب درامية" فى صورة 15 حلقة

الخميس، 06 أبريل 2023 11:08 ص
أستاذ بإعلام القاهرة: المتحدة تقدم "قوالب درامية" فى صورة 15 حلقة مسلسلات رمضان
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة منة حسين، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات رمضان 2023 أفضل بكثير من المراحل السابقة وذلك لتناول أكثر من قصة بدلا من تناول قضية اجتماعية معينة واحدة وأصبح لدينا مسلسلات تاريخية وأطفال  ووثائقى وكلها دراما جاذبة ومهمة.
 
وأضافت الدكتورة منه حسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن فكرة انتاج مسلسلات الـ30 حلقة ليس هى الانجح خاصةً وإنها كانت تشهد مط وتطويل غير مبرر ولكن المتحدة الان تقدم قوالب درامية فى شكل 15 حلقة، وهى خطوة جيدة تناسب التنوع فى المضمون والتنوع فى قصة المسلسل نفسه، وتحقق التنوع الذى يتناسب مع تفضيلات الجمهور.
 
وتابعت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن اصبح هناك تطور فى الفكر والكتابة والبعد عن مسلسلات النمط الواحد والمضمون الواحد الذى لم يعد أكثر جاذبية للجمهور متابعة ان المتحدة تتبع انتاج الفكرة الجيدة والكتابة الجيدة واختيار الممثلين الجيدين وبالتالى تتحقق المعادلة وتجذب المشاهدين فى ظل التنوع ما بين الكوميدى والاجتماعى والدينى والتاريخى وتحقيق تنوع يتناسب مع التطورات الحالية وتفضيلات الجمهور.

اعلام القاهرة

الشركة المتحدة

دراما رمضان

مسلسلات رمضان 2023

المتحدة للخدمات الإعلامية



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