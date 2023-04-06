أرسل قنبلة "هدية" لزوجته السابقة فى فرحها بالهند .. مقتل العريس وشقيقه فى الانفجار

فاطمة شوقى

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل متورط فى مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة كانت داخل علبة هدايا، والتى أرسلها إلى زوجته السابقة فى حفل زفافها من شخص آخر، مما أدى إلى وفاة الزوج الجديد، وشقيقه.

الزوج السابق

وأشارت صحيفة كلارين الأرجنتينية إلى أن الحادث وقع في منطقة كايبردهام بولاية تشاتيسجاره بوسط الهند ، عندما انفجرت الهدية التي قُدمت للزوجين ، والتي كانت عبارة عن "مسرح منزلى" وعندما تم توصيله بالتيار الكهربائى انفجر، حسبما أكد ضابط الشرطة المحلي سوريندرا ساهرى.

وأرسل الصديق السابق للعروسين ، الذى اعتقلته السلطات الهندية أمس باعتباره المتهم الرئيسى فى هذا الحدث ، يوم الزفاف "هدية للعروسين بنظام مسرح منزلى انفجر" ، على حد قوله.



الهند

ونقلت قناة إن دي تي في الهندية عن مصادر بالشرطة أن الانفجار القوى ، الذى هدم حتى جدران الغرفة التى وقع فيها الحدث ، أدى إلى مقتل الزوج وشقيقه وإصابة أربعة أشخاص آخرين بينهم قاصر.

وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف المدعى عليه للشرطة بأنه أرسل للزوجين هدية زفاف محملة بالمتفجرات لأنه كان غاضبًا من زوجته السابقة لتزوجها من رجل آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرائم الانتقام وجرائم الشرف شائعة فى الهند ، بين مجتمع يعتبر رفض المرأة عرض الرجل الرومانسي جريمة.