أخصائية التغذية: مواد غذائية ومشروبات داخل مطبخك تحسن صحة الجسم

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي الصحي المنزلي يعوضك عن الوجبات الجاهزة التي تضر بصحتنا نتيجة المواد الحافظة التي تحتويها .الوجبات التي تطهى في البيت بها فوائد صحية عديدة تحافظ علي الصحة العامة لاجسامنا وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة سارة مورتون اخصائية التغذيةعن مواد غذائية ومشروبات تتواجد داخل مطبخ كل فرد تعمل علي الحفاظ علي الصحة العامة للافراد .

مواد غذائية داخل مطبخك تعزز صحتك:

1.السردين

السردين يساعد في عملية الشفاء لكسر العظام، نتيجة احتوائه علي كميات كبيرة من أوميجا 3 التي ثبت أنها تقلل من مخاطر الكسر.كما أنها مليئة بفيتامين D والكالسيوم، وكلاهما مثالي لقوة العظام.

2.القهوة للصداع

كوب من القهوة من الممكن أن يكون علاجا مفيدا للصداع. ويحتوي الكافيين على خصائص تعمل ضيق الأوعية الدموية وبالتالي تساعد في تقليل التورم والألم الذي يحدث في الدماغ عندما نصاب بالصداع، وتنصح خبيرة التغذية بعدم الإفراط في شرب القهوة، حيث أن الكثير منها سيكون له تأثير معاكس.

3.الثوم لالتهاب الحلق

الثوم مليء بالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد على التئام جميع الأنواع، بما في ذلك أعراض التهاب الحلق.

4.الكرنب

ويحتوي النبات ذو اللون الأخضر المورق على كميات هائلة من فيتامين K، وإذا لم تكن من محبي هذا النوع من الكرنب (الملفوف)، فإن الخضراوات الخضراء الأخرى مثل السبانخ والبروكلي لها خصائص مماثلة.

5.التفاح والموز لمشاكل الأمعاء

يمكن للموز غير الناضج أن يقاوم الإسهال بفضل النشا المقاوم الذي يمر عبر الأمعاء الدقيقة غير مهضوم ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة.ويمكن أن يخفف التفاح من الإمساك بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.

6.الحليب

يعد الحليب مثاليا للمساعدة في مكافحة عدوى العين السيئة هذه بفضل وفرة فيتامين A، وهو مضاد للالتهابات ثبت أنه يساعد في صحة العين والرؤية.وإذا شعرت بالحكة واحمرار في عينيك، ضع القليل من القطن المبلل بالحليب للحصول على تأثير مهدئ.

7.شاي الزنجبيل لعلاج التهابات الأظافر الفطرية

الزنجبيل له خصائص مضادة للفطريات لذا فهو مثالي لمحاربة الفطريات في الأظافر.

8.زيت الزيتون لآلام الظهر

زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأكثر فعالية في معالجة آلام الظهر.