أخبار البورصة اليوم الخميس 6-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 6-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.075 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.3 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.44%، والعرب على 8.42%، واستحوذت المؤسسات على 28.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.37%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 190 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 77.2 مليون جنيه، 47.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 16709 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 19923 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 6906 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3494 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1254 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي أوراسكوم للتنمية مصر، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 150 ألف سهم، 185 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 40 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، عدد 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 502.8 ألف سهم، 800 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.4 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.38%.

أي فاينانس

أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، المتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي الابتكاري والخدمات الرقمية للقطاعين العام والخاص في السعودية، لتحديد الخدمات والحلول الرقمية وخدمات المدفوعات الإلكترونية والمنظومات التكنولوجية المتكاملة بناءً على جدواها الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها كل من القطاع الخاص والعام سواء في المملكة أو في مصر.

التشخيص المتكاملة

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة انخفاض بلغت 31%، وسجلت الشركة صافي ربح قدره 527 مليون جنيه بهامش صافي ربح 15%.