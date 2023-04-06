أبو الغيط يؤكد أهمية آليات التنسيق مع قبرص إزاء كافة القضايا الدولية والإقليمية

بيشوى رمزى

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، والذى يقوم حالياً بزيارة القاهرة.

وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن أبو الغيط رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمقر الجامعة العربية، مشيراً إلى العلاقة التاريخية المتجذرة بين قبرص والعالم العربى والعلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة التي تربط الجانبين، كما أكد على أهمية آليات التعاون والتنسيق التي تجمعهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث، أن قبرص تعد شريكاً هاماً للجامعة في القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، مشدداً أن قبرص تلعب دوراً تقليدياً داعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها طرف له ثوابت في مواقفه بشأن القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تبادلاً للرأى حول عدد من الـقضايـا الإقـليمية والـدولـية الـهامـة، وفـي مقدمتها التطورات الأخيرة في القدس والأوضاع المتعلقة بكل من سوريا وليبيا، وكذا تداعيات الحرب في اوكرانيا على المنطقتين العربية والأوروبية ومجمل الأوضـاع فـى مـنطقة الشـرق الأوسط.

وذكر المتحدث أن الرئيس القبرصي أعرب للأمين العام عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الجامعة العربية علي المستوي الإقليمى، وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

وأشار إلى تلاقي الرؤي حول أهمية العلاقات العربية الأوروبية، وكذا الحاجة إلى تعزيزها ومواصلة الجهد المشترك لتوطيد العلاقات وأوجه التعاون بين الجانبين العربي والأوروبى.