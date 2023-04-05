10 معلومات عن إلينا حبة محامية ترامب العربية الحسناء "صور"

كتبت : شيماء عبد المنعم

أثارت محامية دونالد ترامب الجدل بعد ظهورها وهي تدافع عنه، وتساءل الكثيرون عن شخصيتها، خاصة أنها تتمتع بملامح عربية، ما جعلها تتصدر مواقع السوشيال ميديا، وفي هذا السياق 10 معلومات عن الينا حبة محامية ترامب ...

من هي الينا حبة محامية ترامب ..

1-ألينا حبة محامية أمريكية من أصول عراقية .



اليا حبة محامية ترامب

2-هي من والدين مهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي .



محامية ترامب العراقية

3-درست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا.



اليا حبة محامية ترامب

4-هي أم لطفلين من زوجها، الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري.



الينا برفقة طفلها

5-تمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن.



الينا وترامب في احدي المناسبات

6-تمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.



الينا وترامب

7-ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021.



الينا وترامب

8- تتمتع بثقة عميلها البارز دونالد ترامب. تصفها مجلة "نيوزويك" بأنها "واحدة من أكثر محامي ترامب موثوقية لديه.



ألينا حبة

9-هي واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي، ساعدت حبة ترامب في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.



ترامب ومحاميته

10-تقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته، ومثل العديد من المحامين الذين عملوا مع الرئيس السابق من قبلها ، يمكن أن تواجه الآن مشاكل قانونية خاصة بها.