وفاة مدير أمن بورسعيد إثر حادث سير.. والمحافظ ينعى الفقيد

لقى اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مصرعه إثر حادث أليم، اليوم الأربعاء.

وقبل ساعات تعرض مدير أمن بورسعيد إلى حادث اليوم توفي على إثره متأثرا بإصابته البالغة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المحافظة حيث كان مشهودا له بالسيرة الطيبة وحسن الخلق وتعاونه مع المواطنين وحسن معاملتهم.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصيين، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، كان أحد رجال الشرطة المخلصيين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها