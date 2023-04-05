وفاة طارق الشعراوى أقدم مصور بديوان محافظة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

توفى فى مدينة العريش محمد أحمد الشعراوى الشهير بـ " طارق الشعراوى" ، أحد أشهر المصورين بديوان عام محافظة شمال سيناء، وشيع المئات من أهالى مدينة العريش جثمان الراحل بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء من مسجد الرفاعى بوسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، واستقبل ذويه المعزين فى ديوان آل الشعراوى وسط مدينة العريش.

وأعلنت أسرة محمد أحمد الشعراوى عن وفاته صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ63 عامًا، بعد صراع من المرض.

ويعد الشعراوى المصور الشخصى لعدد من محافظى شمال سيناء، حيث عمل منذ الثمانينات مصورًا بإدارة العلاقات العامة فى ديوان عام محافظة شمال سيناء، حتى إحالته للتقاعد بدرجة كبير مصورين، لفترة قاربت الـ40 عامًا.

وشارك الفقيد فى تأسيس رابطة المصورين فى محافظة شمال سيناء على مدار نحو 4 عقود، وحصل على العديد من الجوائز بعد اشتراكه فى عدد من المعارض التى ابرزت صورا قام بإلتقاطه، واشتهر بجانب تصوير المحافظين بالتقاط صور للطبيعة السيناوية والعادات والتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية.

ونعت محافظة شمال سيناء وفاة المصور الشعراوى، الذى تمكن خلال رحلة عمله بتوثيق كثير من مشاهد من سيناء وإبراز تراث المحافظة، وتوثيق لحظات زيارات وفود لمحافظة شمال سيناء، وأماكن بالقرى والتجمعات والمشروعات المنفذة فيها.