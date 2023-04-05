وداعًا اصفرار الأسنان.. اعرف طريقة استخدام الملح وزيت الخردل لصحة الفم

كتبت ميرفت رشاد

بمرور الوقت تتدهور مينا الأسنان لذلك من الضرورى الاهتمام بها بشكل أكبر، من خلال تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل وتناول الأطعمة التى تحافظ على قوتها وبياضها، وإذا كنت تعانى من اصفرار الأسنان فجرب استخدام الملح وزيت الخردل لصحة الفم، وإليك كل ما تريد معرفته عن طرق الاستخدام والفوائد وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هى فعالية الملح وزيت الخردل للأسنان؟

الملح وزيت الخردل مكونان تم استخدامهما لعدة قرون كعلاج منزلي للعناية بالأسنان واللثة، وثبت أن هذين المكونين يوفران فوائد مختلفة، بما فى ذلك تقليل البلاك والتهاب ونزيف اللثة،

كما أن الملح مادة كاشطة طبيعية تساعد على إزالة البلاك والبقع من الأسنان، كما أنه يساعد على معادلة مستوى الأس الهيدروجيني في الفم، ما يقلل من نمو البكتيريا التى يمكن أن تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان، بالإضافة إلى ذلك يعتبر الملح مصدرًا غنيًا بالفلورايد، ما يساعد على تقوية الأسنان ومنع التسوس.

من ناحية أخرى يحتوى زيت الخردل على خصائص مطهرة تساعد على قتل البكتيريا فى الفم، كما أنه يحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية للحفاظ على صحة اللثة، ويمكن أن يساعد تدليك زيت الخردل على اللثة على زيادة الدورة الدموية وتقليل الالتهاب، ما يجعله علاجًا فعالًا لنزيف اللثة.

كيف تستخدم الملح وزيت الخردل للأسنان؟

لاستخدام الملح وزيت الخردل للأسنان يقترح الجمع بين كمية صغيرة من زيت الخردل مع قليل من الملح أو الملح الصخرى، إذا قمت بوضع الملح الشائع في زيت الخردل فقد تضطر إلى وضعه تحت الشمس لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات لجعله خاليًا من اليود.

يمكنك أيضًا إضافة رشة من الكركم، باستخدام إصبعك السبابة، قم بتدليك هذا الخليط على لثتك وأسنانك، بعد التدليك لمدة دقيقتين على الأقل، اغلق فمك لفترة واشطفه بالماء الدافئ، واستخدم الخليط بانتظام بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.