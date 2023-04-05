نائب محافظ دمياط يتابع نسب إنجاز مشروعات"سكن لكل المصريين" بشطا

تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط نسب تنفيذ وحدات الاسكان بمشروعات الاسكان الاجتماعى بشطا، خلال جولة تفقدية رافقة خلالها المهندس مدير عام مديرية الاسكان والمرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دمياط و المختصين، وذلك لمتابعة المشروعات السكنية الجارى تنفيذها بشطا التابعة لمركز ومدينة دمياط فى إطار دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ خطة الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتسليم الوحدات لمستحقيها فى المواعيد المقررة.

حيث تابع نائب المحافظ خلال الجولة نسب انجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" و المشروعات الخدمية واعمال تنسيق الموقع بنطاق العمارات و متابعة مستوى التشطيب و جودته ..

كما تفقد نماذج تشطيب الوحدات السكنية مؤكدا على دفع العمل بالمشروعات الجارية و تذليل اى عقبات ان وجدت لتسليم الوحدات لمستحقيها فى المواعيد المقررة.

ووجه نائب المحافظ الشركة المنفذة للمشروع بتكثيف اعمال الجارية بالموقع وانهاء كافة الاعمال طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من اجهزة الدولة بالتوسع فى مشروعات الاسكان و التى تحقق طفرة فى هذا القطاع لتوفير سكن ملائم يليق بالمواطنين مزودة بكافة الخدمات و المرافق الحيوية و على درجة عالية من الكفاءة .