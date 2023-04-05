نائب محافظ الإسماعيلية يناقش توقف مشروع إنشاء محطة المعالجة الثنائية بمدينة القنطرة شرق

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ممثلي (معهد بحوث البترول، جامعة قناة السويس، وزارة الموارد المائية والري، الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهاز شئون البيئة)، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة معوقات تشغيل المحطة الثنائية بالقنطرة شرق، والتي لم تدخل الخدمة منذ عام 2012 نظرًا لعدم ربطها على مصرف أو محطة أخرى للصرف.

و أكد "عصام" أن اللجنة تسعى لتكثيف كافة الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، التي يعاني منها أهالي القنطرة منذ سنوات طويلة، والعمل بجدية على وضع هذه الحلول حيز التنفيذ.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل جامعة قناة السويس وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية؛ لإعداد تقرير علمي مفصل عن تأثير صرف مياه محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق على إحدى المحطات الأخرى، وفي حال ثبت بالدليل العلمي وجود تأثير سلبي للصرف على محطة أخرى، تلتزم مجموعة العمل بتقديم حل علمي بديل، لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة نهائيًا.

كما تقوم اللجنة بمعاينة الوضع الحالي للمحطة ووضع أنسب الحلول بالتكلفة المتوقعة، والعرض خلال شهر لاختيار الحل الأمثل.

ومن الجدير ذكره، أن محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق بدأ العمل في إنشائها عام 2005، ولم يتم العمل بها منذ انتهاء الأعمال الإنشائية من 2012.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد استجاب على الفور لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية نائب القنطرة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وممثلين عن مصلحة الري والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومركز بحوث البترول وجامعة قناة السويس جهاز شئون البيئة بالشرقية.