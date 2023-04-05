اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:37 م
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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:25 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 10 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة  ، منها السفينة  (PRINCE AMIN  ) و التي ترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 33000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24551 طن تشمل : 4500 طن يوريا صب و 1707 أطنان حديد و 1145 طن ملح معبأ و 200 طن أسمنت، و7657 طن كلينكر، و9342 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39940 طن تشمل : 13155 طن قمح و 4188 طن حديد و 1490 طن مولاس و 1155 طن خشب زان و 2 طن جرارات و 700 طن بسلة صب و 5000 طن صويا و 14250 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1045 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2469 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 157654 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104887 طنًا  .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2614 طن قمح متجهين إلى  شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4268 شاحنة .

 


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