اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:22 م
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مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه "المجلس الحسبى"

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:00 م
مصطلحات قضائية.. تعرف يعنى إيه "المجلس الحسبى" محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات والمسميات التي تستخدم في المؤسسات القضائية دون أن يعلموا معناها، ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات قضائية بعض المسميات المتداولة، ومنها "المجلس الحسبى" فى المحاكم والنيابات.

ظهر لأول مرة مصطلح المجلس الحسبى عام 1869 ، وذلك حينما رأت الدولة وقتها ضرورة ضبط إنفاق "المسرفين" من الأشخاص غير البالغين، فأنشات الدولة مجالس حسبية مهمتها التحكم فى التركات.

المجلس الحسبى هو إحدى الهيئات القضائية التابعة لمحكمة الأسرة الآن، ويتكون المجلس الحسبى من 5 أشخاص، هم النائب العام وهو رئيس المجلس بصفته ورئيس النيابة الحسبية باعتبارها إحدى النيابات التابعة للنيابة العامة، ثم المحامى العام الأول، ورئيس محكمة الاستئناف، ثم رئيس النيابة العامة، وأخيرا وكيل النيابة الحسبية، ويختص المجلس بالإشراف على أموال القصر وفاقدى الأهلية.


المجلس الحسبى

النائب العام

النيابة الحسبية

النيابة العامة

مصطلحات قضائية



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