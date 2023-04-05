مصرع 4 أشخاص على الأقل بسبب إعصار ضرب ولاية ميسورى الأمريكية

وكالات

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم فى إعصار ضرب جنوب شرق ولاية ميسوري جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تقوم فرق البحث والإنقاذ بتمشيط المنازل والمنشآت المدمرة بحثا عن مزيد من الضحايا.

وقال رقيب شرطة الولاية كلارك باروت، إن الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة بولينغر، وقال أيضا إن عدة أشخاص أصيبوا، لكن ليس هناك رقم محدد.