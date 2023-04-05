اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص على الأقل بسبب إعصار ضرب ولاية ميسورى الأمريكية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:13 م
مصرع 4 أشخاص على الأقل بسبب إعصار ضرب ولاية ميسورى الأمريكية إعصار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم فى إعصار ضرب جنوب شرق ولاية ميسوري جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تقوم فرق البحث والإنقاذ بتمشيط المنازل والمنشآت المدمرة بحثا عن مزيد من الضحايا.
 
وقال رقيب شرطة الولاية كلارك باروت، إن الوفيات تم الإبلاغ عنها في مقاطعة بولينغر، وقال أيضا إن عدة أشخاص أصيبوا، لكن ليس هناك رقم محدد.
 
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تبحث تحت أنقاض المنازل والشركات عن المزيد من الضحايا.

 


إعصار

ولاية ميسورى الأمريكية

الولايات المتحدة

ضحايا الإعصار فى أمريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة