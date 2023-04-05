مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الزراعى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مسن بالمعاش مصرعه على إثر حادث على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، وذلك إثر اصطدام سيارة به ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية ،إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد من مصرع شخص يبلغ من العمر 65 عامًا بالمعاش، إثر إصابته في حادث سيارة ربع نقل قيادة ع، ع، ع 22 طالب، أمام كوبري أجهور الرمل الجديد، نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وكدمات وكسور مختلفه، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 10247 إداري مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.