مصرع فتاة غرقا بمياه بحر أبو الأخضر بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى بوصول " أ ه " 19 سنة جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة،

وتبين العثور على جثتها غارقة بمياه بحر أو الأخضر نطاق مركز ههيا، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز ههيا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن شخص لقى مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى فاقوس المركزى،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " مهدى ال م " 55 سنة مقيم قنتير نطاق مركز فاقوس.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي فاقوس المركزى، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز فاقوس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.