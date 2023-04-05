اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:37 م
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مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالوادى الجديد

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:10 م
مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بالوادى الجديد جثة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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لقي شخص مصرعه اليوم، الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية على طريق الداخلة بلاط بالقرب من قرية الشيخ وإلى بالوادي الجديد وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل قادمة باتجاه مدينة موط، مما أسفر عن وفاة محمد عيد أحمد عبد الواحد  36 سنة من قرية الشيخ والي وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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