اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:26 م
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مصرع شخصين فى حادثى سير بمركز المحمودية بالبحيرة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:24 م
مصرع شخصين فى حادثى سير بمركز المحمودية بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخصان مصرعهما اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادثى سير بمركز المحمودية  بالبحيرة.
 
وبالفحص تبين مصرع عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية أمام قرية فيشا بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام.
 
كما لقى شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة نصف نقل بطريق المحمودية دمنهور بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.
 
وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «محمد  .م.ك  30 سنة، مقيم المحمودية، ونُقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وفر السائق هارباً وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 


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