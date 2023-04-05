مصرع شخصين فى حادثى سير بمركز المحمودية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما اليوم، الأربعاء، إثر وقوع حادثى سير بمركز المحمودية بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع عامل مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية أمام قرية فيشا بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام.