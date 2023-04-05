مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الدكتورة علياء شكرى

الإسكندرية جاكلين منير

نعى الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة علياء شكرى أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والفولكلور بجامعة عين شمس، والتى رحلت عن عالمنا اليوم الأربعاء، بعد رحلة عطاء كبيرة دامت قرابة الـ 45 عامًا فى رحاب الكليات والجامعات والأكاديميات العلمية

وأكد مدير المكتبة، أن الفقيدة كانت مثالا للعطاء والتفاني فى العمل الصادق المخلص لوطنها وطلابها وقدمت الكثير والكثير فى مجالها، حيث تُعد الدكتورة علياء شكرى أحد أهم رواد العمل العلمي والأكاديمى.

حصلت الدكتورة علياء شكري على درجة الليسانس في الآداب، تخصص علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1961، والدكتواره في الفلسفة علم الفولكلور جامعة بون بألمانيا الغربية 1968، وساهمت فى تكوين مدرسة أكاديمية متخصصة فى دراسة واقع المجتمع المصرى الاجتماعى والثقافى، تولت الراحلة العديد من المناصب العلمية والقيادية والتى كان من أبرزها عمادة المعهد العالي للفنون الشعبية، وعمادة كلية البنات جامعة عين شمس كما حصلت على عضوية عدد من اللجان والجمعيات العلمية ومنها عضو جمعية الفولكلور الألمانية، وعضو الجمعية الدولية للمتاحف المفتوحة، عضو جمعية الفولكلور النمساوية، وعضو الجمعية المصرية لعلم الاجتماع. عضو ومؤسس جمعية التراث الشعبي المصرية، وعضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، وعضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين (الاجتماع،الفلسفه، علم النفس) في المجلس الأعلى للجامعات حتى 2002. أشرفت على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراة فى المجال ولها العشرات من المؤلفات العلمية والخاصة بعلم الاجتماع والأنثروبولجي والفلكلور كما كان لها الريادة فى مجال دراسة المرأة المصرية قبل بدء الاهتمام الرسمى بقضايا المرأة فى مصر وقبل طرح القضية على نطاق واسع كما هي عليه الآن.

كما حصلت على العديد من الجوائز ومنها: وسام العمل الاجتماعي سنة 1995 وجائزة المركز الحضاري لعلوم الانسان، جامعة المنصورة، 2002 وجائزة أحسن عمل ثقافى وكتاب لعام 2003، ممنوحة من وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب وجائزة جامعة عين شمس التقديرية، 2005 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، 2006.

كما أنها كانت رفيقة درب الدكتور محمد الجوهري عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، ونائب رئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة حلوان الأسبق.