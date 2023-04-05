اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:05 م
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مديرية الطب البيطرى بالشرقية تضبط 177 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:06 ص
مديرية الطب البيطرى بالشرقية تضبط 177 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي لحوم فاسدة
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 24 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، تم خلالها المرور على 117 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 177 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبد ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى.
 
وأعلنت المديرية أنه تم الانتهاء من تحصين 450 ألف و 322 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلا عن تنظيم 115 ندوة ارشادية و697 لقاء إرشادي.
 
يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.
 
 

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الزراعة

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