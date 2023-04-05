مديرية إسكان البحر الأحمر تطلب وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر حاجتها لوظائف جديدة.

حمل القرار رقم (1) لسنه 2023 طلب وظائف هندسية مختلفة من بينها 7 مهندسين مدنى و 3 مهندس معمارى .

كما تضمن الإعلان عدد 2 مهندس كهرباء من خارج الجهاز الادارى للدوله لمدة ١١ شهر قابلة للتجديد بالوظائف التخصصية للهندسة، وذلك على بند 3/4 الباب الرابع مكافأت لغير العاملين عند طريق خدمات مؤداه بموازنة المديرية للعام المالى الحالى.

وأكدت في إعلانها أنه لا يترتب على الاستعانة بتلك العمالة اى التزام فى المستقبل بالتثبيت أو التعيين، كما أكدت أن الأولوية فى التقديم لأبناء البحر الأحمر والمقيمين بها، على أن يتجاوز المتقدم اختبار التقديم .

واكدت أن الأوراق المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية، شهادة الميلاد، صورة من بكالوريوس التخرج، صورة من بطاقة الرقم القومى، وصورة من كارنيه النقابة، والموقف من التجنيد وإحضار الأصل للاطلاع .











