اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:17 م
أكرم القصاص
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محافظ بنى سويف يشارك فى حفل إفطار جماعى مع عمال النظافة والخدمات المعاونة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:16 م
محافظ بنى سويف يشارك فى حفل إفطار جماعى مع عمال النظافة والخدمات المعاونة جانب من الزيارة
بنى سويف هانى فتحى

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شارك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف فى حفل الإفطار الجماعى مع عمال مشروع النظافة بالوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية، والذى تم تنظيمه تحت رعاية المحافظ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من أعضاء مجلسي النوب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والجامعة.

 

وخلال فعاليات الإفطار، الذى أقيم باستاد التربية والتعليم بحي مقبل، أكد محافظ بني سويف على تقديره لكافة العاملين بمشروع النظافة بالمحافظة والوحدات المحلية وعمال الخدمات المعاونة بالمديريات، الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مطالباً إياهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل.

وصول محافظ بني سويف حفل الافطار
وصول محافظ بني سويف حفل الإفطار
 
محافظ بني سويف مع قيادات المطرانية
محافظ بني سويف مع قيادات المطرانية
 
نادر نسيم ومحافظ بنى سويف
نادر نسيم ومحافظ بنى سويف
 
افطار عمال النظافة ببنى سويف (1)
افطار عمال النظافة ببنى سويف

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