محافظ الوادي الجديد يتفقّد معرض "أهلًا رمضان" بموط ضمن مبادرات تخفيض الأسعار.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة موط بالداخلة، المُقام ضمن مبادرات تخفيض الأسعار على مستوى المحافظة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.

و أثنى المحافظ على تخفيضات أسعار السلع الأساسية بالمعرض التي تصل حتى 25%، مُوجهًا بتوفير منافذ متنقلة بالقرى بنفس الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم، والتوسع في تنفيذ المبادرة بمختلف مراكز المحافظة من خلال التنسيق مع وزارة التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة (المصرية ماركت)، لزيادة الكميات من السلع المخفضة المطروحة للمواطنين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أعلنت عن تدشين منافذ متحركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتوفير السلع الاستهلاكية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك لمحاربة الغلاء ولتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بطرح السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى كافة مراكز المحافظة.