اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية بمدينة موط

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:27 ص
محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية بمدينة موط اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموافقة على إضافة حجرة إضافية للوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان بمدينة موط، وذلك وفقًا للضوابط الهندسية، وذلك استجابةً لمطالب العديد من مواطني مركز الداخلة، 
 
وكلف المحافظ الوحدة المحلية للمركز بسرعة تشكيل لجنة لتسعير مقابل حق الانتفاع للمتر، والبدء في الإجراءات التنفيذية؛ تيسيرًا على المواطنين من قاطني الوحدات السكنية الراغبين في التوسعة.
 
وكان محافظ الوادي الجديد، عقد خلال تواجده بمركز الداخلة،  أمس الثلاثاء، لقاءا مع المواطنين والاستماع لمطالبهم، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ،استكمالًا لجهود لقاء المواطنين والتواصل البنّاء لأجل صالحهم، حيث حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين ومناقشة مُشكلاتهم، ووجّه بدراسة المطالب وحلّها.
 
وتضمنت المطالب إقامة مشروعات صغيرة للشباب والتوسع فيها لخلق فرص عمل جديدة، والنظر فيما يخص طلبات الأراضي الزراعية، ودراسة بعض الحالات الاجتماعية لتقديم أوجه الدعم والرعاية المناسبة لهم، وتقديم خدمات العلاج المجاني للأسر المستحقة.
 
 

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