محافظ المنوفية يشهد الإفطار الجماعى للأيتام والمسنين وطلاب مدرسة النور

المنوفية - محمود شاكر

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل الإفطار الجماعى للأيتام والمسنين وطلاب مدرسة النور للمكفوفين، والذى نظمته المحافظة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك ويوم اليتيم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، الأستاذ محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم، إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس أمناء التعليم بالمحافظة والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

وفى أجواء رمضانية يسودها الفرح والسرور، حرص محافظ المنوفية على تناول وجبات الإفطار وسط أبنائه الأيتام وأهداهم العيدية لمشاركتهم فرحتهم بالأجواء الرمضانية من أجل إسعادهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم، مقدمًا خالص تهانيه القلبية بمناسبة شهر رمضان الكريم معربًا عن سعادته بالمشاركة فى تلك المناسبة والتى تجسد روح الأسرة الواحدة، قائلًا " انا سعيد بتواجدى وسط ابنائى وتحت امركم فى اى طلب " كما حرص المحافظ على تبادل الحديث مع جميع أبنائه للاطمئنان على أحوالهم وتوفير كافة احتياجاتهم والتعرف على متطلباتهم وطموحاتهم المستقبلية كونهم جزء أساسى وأصيل من المجتمع.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على التواصل الدائم والمستمر لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لجميع النزلاء انطلاقًا من المسئولية المجتمعية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا أن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى نهاية الحفل قدم فريق كورال مدرسة النور للمكفوفين فقرات موسيقية متنوعة من أغانى شهر رمضان الكريم.