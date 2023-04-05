محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات حتى الواحدة صباحًا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية مفاجئة امتدت حتى الواحدة صباحاً، داخل مدينة كفر الزيات تابع خلالها أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، وذلك بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال توسعة ميدان المحطة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، بهدف توسعة أحد أهم الميادين بالمدينة والذي عانى على مدار عقود من الازدحام المروري على مدار اليوم.

كما تفقد المحافظ عدد من الشوارع التي رصفها ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث يتم رصف شوارع (السينما، الرادار، السحلي، الإمام علي، الحج سليم ومدرسة بيبي لاند).

وفي سياق آخر تفقد رحمي جهود الوحدات المحلية في تخفيض أعمدة الإنارة العامة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75 % بدلاً من 50 %.