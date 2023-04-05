محافظ الجيزة ونائب وزير الاتصالات يستعرضان خطة التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظة

كتبت - مرام محمد

استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ضمن جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى وتطويرالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وبعض قيادات المحافظة، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحب محافظ الجيزة بنائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقميةمن خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامجتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن خطة وجهود التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة ستساهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكافة صوره، وهو ما يساهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.

وخلال اللقاء استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وتناول اللقاء دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بالإضافة إلى برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التي تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداءمنظومة العمل وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض اللقاء مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشرالثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

وشهدت فعاليات الزيارة تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التى تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمى والتطوير المؤسسي الرقمى للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، وتأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة الجيزة لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة.

وشهدت الورشة حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وعدد من مديري مراكز المعلومات والمراكز التكنولوجية بالمحافظة، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من شباب مصر من طلاب الجامعات الموجودة بالمحافظة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمشاركة الشباب فى مشروعات وجهود التنمية التى تنفذها الدولة في كل القطاعات.

وخلال الورشة؛ قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدةً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى خَلْق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية بمحافظة الجيزة باستخدام التحوُّل الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه.

وأوضحت أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الجيزة تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحوُّل الرقمي والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقْمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذا المواطنين بالمحافظة، وفى هذا الإطار أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدداً من البرامج والمشروعات والمبادرات للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام من خلال تنمية القدرات الرقمية للعاملين من المتخصصين وغير المتخصصين، فضلاً عن المواطن.

ومن جانبها، أشارت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق على تكثيف الجهود لدعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة للوقوف على الوضع الحالي والاتفاق على الدعم الفني اللازم لاستكمال استحداث الإدارة لضمان استدامة أعمالها وتفعيل دورها في منظومة التحول الرقمي بالمحافظة.

وأشادت بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات فى تنفيذ العديد من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة والحرص على تنمية وبناءالقدرات الرقمية للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة الجيزة نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة. وفيما يتعلق برفع كفاءة الأداء الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديون عام محافظة الجيزة والجهات التابعة ومديريات الخدمات لاستيعاب أعمال التحول الرقمى ودعم جهود الدولة فى هذا المجال، بما يساهم فى تعزيز كفاءة الأداء الحكومى، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.

فقد تم فى هذا الإطار تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (998) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التطوير المؤسسي لإدارات نظمالمعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، الإدارة الرقمية للمشروعات،الحوكمة الرقمية).

وفي مجال محو الأمية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين لخلق مجتمع رقمى تفاعلى آمن منتج ومستدام، وذلك من خلال العمل علىتحقيق الشمول المالى والرقمى للمواطنين بالمحافظة، والارتقاء بالقدرات والمهارات الرقمية لتحقيق تمكين اقتصادى لهم، بالإضافة إلى إعدادكوادر من المدربين من مختلف الجهات الشريكة على مبادئ تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية. فقد تم في هذا الإطار تنفيذ عدد منمبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى لعدد (9010) مواطنا من كافة الفئات المجتمعية، منها (المهارات الدولية، الأمن السيبراني، المهارات المكتبية المتقدمة، شباب مصر الرقمية، مجتمع رقمي آمن، بكرة ديجتال، الأولمبياد المصري للمعلوماتية، حياة كريمة رقمية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي..)، طبقاً للمعايير الدولية بالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.