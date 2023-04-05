محافظة الأقصر تعلن ختام موسم تجفيف الطماطم بتصدير أكثر من 350 طنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ختام موسم تجفيف الطماطم بنجاح كبير، وتحقيق أرباح مميزة للمزارعين حول الأقصر، حيث انتهت محطة الشهيد ماجد صالح للتجفيف من الموسم الحالى مطلع أبريل الجارى بتصدير أكثر من 350 طن طماطم للخارج، عبر 14 حاوية لكافة دول العالم التى تستورد الطماطم المجففة من مصر.

وقال المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن منشر الطماطم المجففة بمحطة الفرز التابعة لوادى النسيم والتى تحمل اسم "محطة الشهيد ماجد صالح"، ورئيس جمعية المطاعنة لتنمية المجتمعات العمرانية، إنه تم تحقيق واحدة من أفضل مواسم الطماطم المجففة فى مصر بعد الإقبال الكبير من المزارعين والمستثمرين على التجفيف، حيث اختتم الموسم بتصدير طن طماطم على 14 حاوية كل حاوية 25 طن طماطم، وبلغ سعر الكيلو الطماطم المجففة للتصدير 3 دولار وسعر الطن 3 آلاف دولار.

وأضاف المهندس عبد الكريم دياب لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الموسم كان يتم التعاقد مع المزارعين والطماطم الأفضل يتم تجفيفها فى مناشر التجفيف المنتشرة بمختلف أرجاء الأقصر لتصديرها للخارج، حيث يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التى تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والأقصر بصورة كبيرة، والتى تحقق ربحا كبيرا وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، حيث أن الطماطم تدخل فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم.

وعن إقبال الأهالى على الاستثمار فى محصول الطماطم وزراعتها فى جبال غرب الأقصر، قال المهندس عادل زيدان مهندس زراعى ومستثمر فى محصول الطماطم، أنه بعد النجاحات الكبيرة لمشروعات تجفيف الطماطم فى الأقصر، استقبلت المحافظة خلال الأسابيع الماضية زيارات متنوعة من كبار المهندسين والمزارعين من مختلف محافظات الوجه البحرى، للاستثمار فى هذا المشروع القومى البديع فى جنوب الصعيد، حيث يجرى العمل على زراعة أكثر من 3 آلاف فدان خلال الفترة المقبلة بالطماطم لتجفيفها فى الموسم الحالى والمقبل وتحقيق أقصى استفادة من طقس الأقصر المميز والمناسب لزراعة الطماطم فى الشتاء والصيف وطوال العام.

وأضاف المهندس عادل زيدان، لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تجفيف الطماطم أصبحت مشروع قومى حقيقى للدولة والمزارعين فى الأقصر ومن حول مصر، حيث أن المزارع يعلم أن تكلفة زراعة طن الطماطم تبلغ من 700 لـ800 جنيه، وينتج الفدان حوالى 35 طن طماطم بتكلفة إنتاج الفدان من 25 لـ30 ألف جنيه لدى بيعها للشوادر والتجار والأهالى، ومع دخول التجفيف والتعاقد مع المناشر ومحطات الفرز والمحاصيل الزراعية، فوصل سعر الطن لـ10 و11 ألف جنيه بإجمالى حوالى 350 ألف لـ400 ألف للفدان الواحد، وهو ما يساعد المزارع فى تحقيق ربح جيد من زراعته مقابل الرعاية للأرض طوال فترة الزراعة للطماطم، مؤكدًا على أنه يجرى التوسع بشكل كبير فى زراعة الطماطم حول الأقصر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المهندس عادل زيدان، أنه بدأت أعداد كبير من الأسر من حول مصر والصعيد فى الاستثمار مع الشركات الزراعية المختلفة فى محصول وزراعات الطماطم، حيث أنه مشروع قومى عظيم على أرض الأقصر، بدأ منذ سنوات بكميات ومساحات قليلة وحقق نجاح مبهر، وأصبح حاليًا يزرع بمئات الافدنة ويظهر فى صوب وحدب فى جنوب وغرب محافظة الأقصر، وهو مشروع "الطماطم المجففة" الذى أصبح ملاذ المزارعين فى تحقيق المكسب من الرزق والخطط الحديثة، بالتعاقد مع محطات الفرز والمناشر لبيع محصولهم بدلًا من 700 جنيه للطن ليصل لـ2500 دولار للطن الواحد، مشددًا على أنه يعد محصول الطماطم من المحاصيل المهمة التى تنتشر زراعتها فى مدينة إسنا والقرنة جنوب وغرب الأقصر بصورة كبيرة، حيث تحقق ربحًا كبيرًا وتغطى تكاليف وخدمات الزراعة، وتدخل الطماطم فى مختلف الأكلات فى المنازل، وينتج الفدان من 30 لـ40 طن طماطم حسب جودة الأرض ورى المحصول والاهتمام به طوال فترة الموسم، حيث أن الطماطم المجففة تستهدف سوقين فى الأساس هما الإيطالية والبرازيلية بجانب الأسواق العربية والأوروبية والإفريقية أيضًا، وبالنسبة لمميزات الزراعة التعاقدية بالطماطم، فتبلغ تكلفة زراعة الفدان 100 ألف جنيه، وإنتاجية الفدان من 30 لـ40 طنا حيث يصل سعر الطن من 10 لـ15 ألف جنيه.



جانب من حصاد أطنان الطماطم غرب الأقصر



المزارعين خلال العمل بحصاد الطماطم



متابعة العمل فى تجفيف الطماطم بالأقصر



أكبر منشر لتجفيف الطماطم بمحافظة الأقصر



المهندس عبد الكريم دياب يعلن ختام موسم تجفيف الطماطم



المهندس عادل زيدان يكشف تفاصيل العمل