

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء الزبيدي مساء ، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن وتم خلاله بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمعين الإقليمي والدولي لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإحلال سلام عادل ومستدام في المنطقة.



كما ناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بالجانب الاقتصادي والجهود المبذولة لمنع تدهور الوضع الإنساني نتيجة استمرار توقف تصدير النفط، وسبل دعم الحكومة لتعزيز الموارد وتقليص المصروفات وإجراء إصلاحات مالية وإدارية حقيقية يلمسها المواطن، ومن خلال منح التجار المستوردين عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة المزيد من التسهيلات ووضع حد للممارسات التعسفية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية ضد التجار المستوردين.



من جانبه جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن من خلال عملية سياسية شاملة تضم مختلف الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية انسجام مجلس القيادة الرئاسي وتماسك الحكومة، داعيا المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر في دعم مساعي مجلس اليمن لإعادة تصدير النفط بعد الهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ التصدير في شبوة وحضرموت.