مترو الخط الثالث يقترب من النهاية.. شاهد تنفيذ آخر مرحلة

كتب سيد الخلفاوى

اقتربت وزارة النقل من انتهاء تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة جامعة القاهرة، والتى تخدم قطاع كبير من السكان وتربط الخط الثالث للمترو بالخط الثانى للمرة الثانية فى محطة جامعة القاهرة.

وتضم المرحلة الثالثة ل مترو الخط الثالث ، الجزء الثالث 3C، وينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور".

كما يبلغ طول الجزء الثاني 3B، تنفذ 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية -المحطة النهائية عند محور روض الفرج".

وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.