وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، بأن الزعيمين جددا دعمهما الثابت لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين غدا ولمدة يومين. وكان قصر الإليزيه قد أعلن الجمعة الماضية أن ماكرون سيستغل الزيارة "للعمل" مع نظيره شي جين بينج على "عودة السلام" في أوكرانيا.



وقال إن زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، وأوضحت أن الرئيسين الفرنسي والصيني سيجريان نقاشات معمقة حول الحرب في أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام في إطار القانون الدولي، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.