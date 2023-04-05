اليوم السابع
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لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.. فيديو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:13 ص
لحظة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.. فيديو جيش الاحتلال يعتدى على المصلين فى المسجد الاقصى
كتب سمير حسنى

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ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين به.

 
كانت مصر أدانت بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية فجر الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.
 
واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً فى أيام شهر رمضان المبارك.   وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

الاقصى

المسجد الاقصى

الاعتداء على المسجد الاقصى

الاقصى المبارك

اقتحام المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

الاعتداء على المصلين فى الاقصى



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