اليوم السابع
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كيفن مكارثي عن محاكمة ترامب: الكونجرس سيحاسب مدعي عام مانهاتن بسبب الاتهامات المسيسة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:00 ص
كيفن مكارثي عن محاكمة ترامب: الكونجرس سيحاسب مدعي عام مانهاتن بسبب الاتهامات المسيسة الكونجرس
كتب أحمد علوى

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اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براج يحاول التدخل في العملية الديمقراطية بتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب كيفن مكارثي: "يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيسة إلى الرئيس ترامب، باعتراف الجميع مستخدما الأموال الفيدرالية، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن ممثلي الشعب في الكونغرس يفتقرون إلى الولاية القضائية للتحقيق في هذه المهزلة".

وأضاف مكارثي: "ليس كذلك. وسيحاسب الكونغرس تسليح براغ لعملية العدالة الفيدرالية".

 
 

 


النواب الامريكى

كيفن مكارثى

منهاتن

العدالة الفيدرالية



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