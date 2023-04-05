اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

فى نهار رمضان.. كيف قتل الطالب صديقه الصائم فى السلام

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:00 ص
فى نهار رمضان.. كيف قتل الطالب صديقه الصائم فى السلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات نيابة السلام، عن تفاصيل واقعة مقتل طالب على يد صديقه في مدينة السلام.
 
التحقيقات الأولية مع المتهم كشفت قيام الطالبين بالاختلاف على موضوع شخصي فيما بينهما، تطورت المشاجرة الكلامية إلى تشابك بالإيدي في نهار رمضان.
 
وخلال المشاجرة أخرج أحد الطلاب سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته، وقام بطعن صديقه الذي سقط على الفور وتوفي متأثراً بإصابته.
 
الأمن تمكن من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.
 
 

قتل

القتل العمد

نيابه السلام

اخبار الحوادث

مقتل طالب



الموضوعات المتعلقة

مقتل طالب طعنا بسكين فى مشاجرة بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:59 ص

النقض تسدل الستار على قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف وتقضى بإعدام المتهم وتحقق العدالة الناجزة بعد 228 يومًا فقط.. أبرز المشاهد بالجلسة غياب أسرتى نيرة أشرف ومحمد عادل وتشديدات أمنية بمحيط المحكمة

الخميس، 09 فبراير 2023 03:21 م

6 تواريخ مرتبطة بقضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف قبل جلسة النهاية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 10:39 ص

4 محطات ارتبطت بمحاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.. قبل جلسة النهاية

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة