فى نهار رمضان.. كيف قتل الطالب صديقه الصائم فى السلام

كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات نيابة السلام، عن تفاصيل واقعة مقتل طالب على يد صديقه في مدينة السلام.

التحقيقات الأولية مع المتهم كشفت قيام الطالبين بالاختلاف على موضوع شخصي فيما بينهما، تطورت المشاجرة الكلامية إلى تشابك بالإيدي في نهار رمضان.

وخلال المشاجرة أخرج أحد الطلاب سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته، وقام بطعن صديقه الذي سقط على الفور وتوفي متأثراً بإصابته.

الأمن تمكن من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.