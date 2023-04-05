فودة يبحث استعدادات استضافة شرم الشيخ لاجتماعات لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

جنوب سيناء: ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفداً من بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي المصري، بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، والتي تحت تنعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء، بأكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق له الذي ضم كيفين أوراما نائب رئيس البنك، وفينسنت نيمهيل السكرتير العام للبنك، وذلك في حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، معربًا عن سعادته لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام في مدينة شرم الشيخ خاصة أنها تأتي بعد أشهر قليلة من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) نوفمبر 2022.

ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة البنك الأفريقي، عن سعادته بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، في ظل ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من بنية تحتية قوية ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



جانب من اللقاء (5)



جانب من اللقاء (6)



جانب من اللقاء (7)