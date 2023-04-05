ظهور حلقة حمراء غامضة في سماء إيطاليا تغطي 360 كيلومترا

وكالات

ظهرت في الآونة الأخيرة هالة دائرية هائلة من الضوء الأحمر المخيف، تبدو كأنها من فيلم خيال علمي، في سماء إيطاليا، لتختفي في غضون أجزاء من الثانية، مما يعني أن معظم الناس قد فاتهم المشهد الغريب.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تمكن شخص واحد، وهو مصور المشاهد الطبيعة فالتر بينوتو، من التقاط صورة للهالة المضيئة في السماء فوق بلدة بوساغنو في شمال إيطاليا في 27 مارس.

ومع ذلك، لم تكن الحلقة الحمراء موجودة في الواقع فوق بلدة. بدلاً من ذلك، تراجعت الدائرة الضخمة، التي كان قطرها حوالي 224 ميلاً (360 كيلومترًا)، فوق وسط إيطاليا وجزء من البحر الأدرياتيكي. كان مجرد منظور قسري هو الذي جعل الحلقة تبدو كما لو كانت معلقة فوق المدينة.