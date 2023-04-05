طريقة حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك من موقع السكة الحديد.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، خطوات حجز تذاكر السفر على قطارات السكة الحديد عن طريق موقع السكة الحديد، بما فى ذلك قطارات عيد الفطر، وذلك لحاملى الجنسية المصرية فقط.

ثانيا : اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام

رابعا : اختيار محطة الوصول

خامسا : تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

ثامنا : سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الالكتروني .

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يوماً، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.