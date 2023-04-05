ضيط شاب أصاب فتاة بعدما ألقى عليها ألعابًا نارية بالغربية والبحث عن آخر

الغربية محمد طارق

نجحت مباحث قسم شرطة زفتي التابع لمديرية أمن الغربية، في ضبط طالب وجار البحث عن آخر، وذلك بعدما قاموا بإلقاء ألعاب نارية على فتاتين خلال مرورهما بأحد الشوارع الرئيسية، ما تسبب في إصابة إحداهن.

وكانت الأجهزة الأمنية في الغربية تلقت بلاغ من والد الطالبة "مريم.أ.ي" يتهم فيه طالبين بإلقاء صواريخ وألعاب حارقة علي إبنته وصديقتها خلال مرورهم بأحدي الشوارع الرئيسية التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة زفتي، ما أسفر عن اصابتها في وجهها وعينها وتم نقلها للعلاج، علي الفور تم تشكيل فريق بحث ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة زفتي في ضبط "ي ا ح" 16 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .