ضبط 124 وصلة مياه وصرف مخالفة بمشتول السوق

شنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات مكثفة لرفع وصلات المياه المخالفة وتغيير العدادات المعطلة وتطبيق القانون على المخالفين بقرى مركز مشتول السوق.

أوضحا المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية وخلال شهري فبراير ومارس الماضيين تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بعدد من القرى وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 20 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب، 80 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي،و تحرير 24 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

رصد 220900م تراكمات بالعدادات وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة رقم 125.





