ضبط المتهم بإنشاء محطة بث تليفزيونى سلكية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت وزارة الداخلية جهود ضبط الشبكات اللاسلكية لبث القنوات بدون ترخيص على مستوى الجمهورية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى سلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة.. حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها "بدون ترخيص" فى بث المحتوى المقرصن وغير مجاز رقابياً نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مقر الشبكة والمحل المُشار إليهما وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على ( وحدة معالجة مركزية "محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة – هاتف محمول "محمل عليه دلائل تشير إلى نشاطه" - عدد 11 جهاز إستقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية ) وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطى مسافة 10 كيلو وتقدم الخدمة لعدد حوالى (3000) مشترك نظير مبلغ مالى شهرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.