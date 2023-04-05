صور ضحايا حادث المحلة.. أحدهما لاعب في ناشئي غزل المحلة والثاني نعى والده قبل يوم من الحادث

الغربية مصطفى عادل

تنشر "اليوم السابع" صور المتوفين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجتين ناريتين على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش مركز المحلة والذي اسفر عن مصرع2 واصابة الثالث بإصابات متفرقة.

حيث توفي كلا من أحمد هاني نجيب لاعب بقطاع الناشئين بفريق غزل المحلة نجل الكابتن هاني نجيب، لاعب بلدية المحلة الاسبق، ووفاة صديقه مصطفى عادل صالح أحد مشجعي غزل المحلة وإصابة أخر.

وتداول أصدقاء المتوفين صورا لهم من بينهما صورة تجمعهما في مدرجات غزل المحلة خلال للمباراة الأخيرة للمحلة أمام الإتحاد السكندري الجمعة الماضية والتي انتهت بفوز المحلة بهدفين دون رد.

كما تم نشر صورة من الصفحة الشخصية للمتوفي الثاني مصطفى عادل صالح وهي صورة لوالده المتوفي قام بنشرها على صفحته قبل 24 ساعة من الحادث وكان ينعي فيها والده.

وخيم الحزن بين اهالي مدينة المحلة حزنا على فراق الشابين في حادث مأساوي وتجمع عدد كبير من اصدقائهم بالمستشفي العام انتظارا لاستخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازتهم لمثواهم الأخير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية عياش.

انتقلت قوة أمنية سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي مسرعة بدراجتين ناريتين نتج عنه مصرع 2، وإصابة الثالث بإصابات خطيرة، وتم رفع آثار الحادث ونقل الجثامين والمصاب للمستشفي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.