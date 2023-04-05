اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:51 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.12% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:51 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.12% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17019 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2909 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20220 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7035 نقطة.
 
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

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