صرف تعويضات لأهالى بمناطق الشيخ زويد بشمال سيناء.. اعرف الأسماء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشفا بأسماء مستحقى تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد والقرى التابعة له.

وتضمن الكشف31 شخصا مقرر لها تعويضات بتاريخ استحقاق يوم الأربعاء الموافق 2023/4/12 ببطاقة الرقم القومي.

وهم هاني سلمي اقطيفان سلمي، هاني اقطيفان سلمي هاني، حمده حمدان حماد ابوشله، هند سلمي اقطيفان سلمي، بدريه صالح سلامه سلیمان، إبراهيم محمد مسلم عابد، اسماعيل علي عيد علي، هبه حمدان سالمان سلامه، صابره سليمان مبارك صباح، باسم سالم عيد الأقرع، نادية حسن عيد سالم، أحمد محمد عوده حسن، عبير محمد محمد محمد، سهيلة مسعد سويلم سليمان، رغدة سليمان حمدان عودة الله، ابراهيم راشد مبارك بريك، ناصر سليم سلمان سلیم، محمد سالم جبر زاید، مهدي سالم جبر سالم، عبدالله سليم سلمان سلیم، سلمي حسين محيسن عراده، ورثة المرحوم سلمي سلامه أبوهاني، نها أحمد ابراهيم محمد، سلیمان حسین عبدالله طبيق، موسي سلمي سلامه ابوهاني، نعمه فتحي عبدالرحمن محمد، سالم محمد مسلم كريشان، ماجد مصطفى محمد عواد، ناجي سليم سلام مزيد، أحمد سلامه سالمان هاني، محمود عبدالله سويلم.

وكشف بعدد 12 أسماء مستحقي تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد نسبة %25 تعديلات بتاريخ استحقاق يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/11 ببطاقة الرقم القومي وهم محمد حماد ابراهيم سالم، مسعد غيث سالم عبيد، محمد سليم سالم الطبيقي، يوسف سلامه مسلم صالح طياب اقطيفان سلامه مهنا، مریم سلمي سلامه أبو عبيد، مريم سالم حسن عبدون، حسین سلامه حسین عوض، صفاء محمد حجازي الشواف، أحمد سالمان إقطيفان هاني، نايف سلامه حسن سلامه، عبدالله سالم عید سالم.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بيان بأسماء دفعة مستحقي التعويضات عن بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق 2023/4/10، ودفعه بتاريخ استحقاق 2023/4/6، وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش والشيخ زويد الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 23/3/2023 إلي 7/4/2023.