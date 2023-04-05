صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر بقيادة الإمارات لقمة المناخ

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يؤكد الثقة في قيادة الإمارات لقمة المناخ"، أن الرئيس السيسي استقبل أمس السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، التي من المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، ومؤكدا كذلك الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية.

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لاستمرار وزيادة حجم التعاون مع بنك التنمية الإفريقي خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات، في إطار أهداف الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الأفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينومي أديسينا، والوفد المرافق له الذي ضم نائب رئيس البنك كيفين أوراما، والسكرتير العام للبنك فينسنت نيمهيل، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ونائب المحافظ للاستقرار النقدي رامي أبوالنجا، ووكيل المحافظ لقطاع العلاقات الخارجية منة الله فريد.

ونوهت الصحيفة إلى أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس السيسي رحب بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، معربا عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.

وذكرت الأنباء الكويتية أن رئيس بنك التنمية الإفريقي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالتجربة التنموية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، واصفا إياها بأنها «مصدر إلهام كبير للشعوب الأفريقية على امتداد القارة»، مضيفا أن الشعب المصري وقيادته السياسية أظهرا قدرة فائقة على النهوض السريع وتحقيق العديد من الإنجازات المهمة.