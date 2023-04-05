شعبة المستوردين: معارض أهلا رمضان نجحت فى توفير السلع بتخفيضات كبيرة

كتب إسلام سعيد

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار الإقبال الكبير والمتزايد على معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات من قبل المواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق الحر بحوالي 30%، موضحا أن شوادر ومعارض أهلا رمضان، شهدت إقبالا غير متوقع، وتخطى حجم الإقبال 200%، وذلك منذ بدء إقامة الشوادر ومعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نجحت في إدارة أزمة نقص السلع الغذائية والسيطرة على الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار السلع، من خلال توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ 6 أشهر.