شركة المقاولون العرب تنتهى من تصنيع فندق عائم جديد لخدمة السياحة فى مصر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب ، الانتهاء من تصنيع إحدى الفنادق العائمة الجديدة، داخل ترسانتها النهرية بمنطقة المعصرة، لافتا إلى أن الوحدة الجديدة سوف تعمل بين الأقصر وأسوان لخدمة قطاع السياحة في مصر والذي يشهد دعماً واهتماماً كبيراً من الدولة المصرية لما له من تأثير إيجابي في بناء الاقتصاد والنهوض به، وأضاف أن ذلك يعد دليلا على ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر وزيادة الطلب على زيارتها والاستمتاع بمقوماتها السياحية.

وأضاف المهندس سيد فاروق، أن المقاولون العرب تقوم حاليا بتصنيع الفنادق العائمة (سوبك) و(حتحور) لشركة فايكنج للبواخر العالمية وهى من كبرى الشركات على مستوى العالم فى مجال تنظيم الرحلات بالفنادق العائمة فى الأنهار والبحار.

وفى احتفال كبير قام تورستن هيجين رئيس الشركة ، بإعطاء إشارة البدء نحو إنزال الفندق السياحي (فايكينج أتون)، إلى مياه نهر النيل إيذانا باستكمال أعمال الديكور الداخلى وانضمام الفندق للعمل ضمن أسطول الشركة العالمية العامل فى الرحلات النيلية، كما وقع السيد هيجين والمهندس سيد فاروق مذكرة تفاهم من أجل تصنيع عدد أربعة فنادق عائمة جديدة .

وفى كلمته أشاد تورستن هيجين بشركة المقاولون العرب وبما تقدمه دائما من التزام وجودة فى مجال تصنيع الفنادق العائمة، مؤكداً أن مصر تشغل مكانة مهمة على خريطة السياحة العالمية.

من جانبه رحب المهندس سيد فاروق بالتعاون المثمر والمستمر مع شركة فايكنج، والذي يعكس الثقة الكبيرة والمتبادلة، مشيراً الى أن التعاون بين الشركتين يشهد إنطلاقة كبيرة في بناء الفنادق العائمة، والتي كان من بينها الفندق (فايكنج أوزوريس) المملوك للشركة أيضاً والذي تم افتتاحه مؤخراً.

وشهد مراسم الاحتفال والتوقيع السيد توني هوفمان نائب رئيس الشركة، والسيد محمد البنا، والسيد شريف البنا، ومن المقاولون العرب المهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة، والذى أوضح أن الفندق العائم (فايكينج أتون) يتكون من أربعة أدوار بأبعاد (72 × 14.5 ×13) متر وهو يعد من أحدث التصميمات العالمية في الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف البحرية الإنجليزية، وهيئة الملاحة النهرية المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن ترسانة المعصرة تعد إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب، بجانب تاريخها العريق فى صناعة الفنادق والمطاعم العائمة، وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية، إلى جانب مشاركتها فى تصنيع وتركيب القطاعات المعدنية للمشروعات الكبرى والقومية التى تقوم بها الشركة.