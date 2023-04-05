وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن المبادرة تأتى ضمن حملة الرئاسة ( خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا ) تحت شعار "من الوصول حتى الحصول"، كما تأتي ضمن أهداف الرئاسة الإستراتيجية في التميز التشغيلي لتمكين القاصدين من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار أيمن بن مصطفى إلى أن المبادرة تأتي تزامناً مع ما يشهده المسجد الحرام من كثافة فى أعداد القاصدين والمعتمرين، وتماشياً مع تفعيل تحديث الخطة بشكل يومي في شهر رمضان المبارك، والتعاون المشترك مع الجهات المشاركة.

على صعيد آخر، سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات السعودية بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا، الرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، التي استفاد منها" 98 " معتمراً من مختلف الجنسيات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن رحلات العمرة تستهدف المسلمين الجدد، وتتضمَّن دروساً وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، حيث وفّرت الجمعية مشرفين ومترجما لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.